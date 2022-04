Uber diz que vai recorrer da decisão sobre vínculo empregatício de trabalhador

Após o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) reconhecer o vínculo empregatício entre um trabalhador e a Uber, a empresa emitiu nota, nesta quinta-feira, 07, para esclarecer que irá recorrer da decisão. De acordo com a Uber, a decisão judicial é um entendimento isolado e contrário ao de outros casos julgados em diversos TRTs e…

Seplag

Após o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) reconhecer o vínculo empregatício entre um trabalhador e a Uber, a empresa emitiu nota, nesta quinta-feira, 07, para esclarecer que irá recorrer da decisão.

De acordo com a Uber, a decisão judicial é um entendimento isolado e contrário ao de outros casos julgados em diversos TRTs e até do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Na última segunda-feira, 04, a juíza Alda de Barros Araújo Cabús, da 9ª Vara do Trabalho de Maceió, decidiu que a plataforma proceda, em um prazo de 30 dias após trânsito em julgado, ao recolhimento do FGTS pelo período do contrato, com base na remuneração de R$ 1.191,68 que o ex-empregado recebia. Além disso, a empresa terá que anotar o contrato de emprego na CTPS do obreiro, com as datas de admissão e demissão, o cargo que ocupava e a remuneração recebida, bem como a pagar 10% de honorários sucumbenciais em favor do autor da ação, calculados sobre os depósitos de FGTS.

Ainda segundo a Uber, em diversas instâncias da Justiça já enten deram que não existe vínculo empregatício entre os parceiros e a empresa uma vez que são profissionais independentes. “Os motoristas escolhem livremente os dias e horários de uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens e, mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não se exige número mínimo de viagens, não existe chefe para supervisionar o serviço, não há obrigação de exclusividade na contratação da empresa e não existe determinação de cumprimento de jornada mínima”, diz a nota.

Ainda na nota, a plataforma ressalta uma decisão de novembro de 2021 em que a Justiça diz que o uso do aplicativo não configura vínculo já que existe antonomia ampla para escolher a forma de trabalho. “Outro julgamento de 2021, em março, decidiu que o uso do aplicativo não configura vínculo pois existe ‘autonomia ampla” do parceiro para escolher “dia, horário e forma de trabalhar, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber’”, finaliza.