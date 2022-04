UECE abre um total de 365 vagas para Professor

Aqueles que desejam lecionar na UECE recebem uma boa notícia: a Universidade abriu 365 vagas para o cargos de Professor!

Assim, este número representa dois editais, sendo:

Edital de número 12/2022, com 230 vagas para o cargo de Professor Adjunto .

. Edital de número 13/2022, com 135 vagas para o cargo de Professor Assistente.

Desse modo, a gestão do estado comemora o feito, visto que representa o maior concurso da UECE.

Nesse sentido, o reitor da instituição, professor Hidelbrando Soares, entende esta seleção como uma conquista história da Universidade.

“É o maior concurso para professores já realizado na Universidade, representando um aumento de mais de 50% no atual número de professores efetivos de nosso quadro. Esse dado, por si só, é motivo de celebração. Também, estamos vivendo a maior e mais qualificada expansão e interiorização de nossa história, e o concurso é uma das garantias da qualidade desse processo. É uma verdadeira alegria”, declarou.

Entenda melhor sobre o certame, portanto, logo abaixo.

Como são os cargos de Professor da UECE?

As 365 vagas da UECE se destinam aos cargos abaixo.

Professor Assistente: que possui um regime de 40 horas semanais e um salário base de R$ 4.824,81. Ademais este recebe gratificações de regência de classe (1%) e de incentivo profissional (60% para mestre, 80% para Doutor e 100% para Pós-Doutor).

Desse modo, para esta carreira, as 135 vagas serão para os seguintes cursos:

Administração

Ciências biológicas

Física

História

Letras

Matemática

Medicina

Medicina veterinária

Música

Pedagogia

Química

Sistemas de informação

Terapia ocupacional

Professor Adjunto: também com em regime de 40 horas semanais, este recebe uma salário base de R$ 6.208,82. Além disso, também conta com gratificações de regência de classe (1%) e de incentivo profissional (60% para mestre, 80% para Doutor e 100% para Pós-Doutor).

Assim, esta carreira terá 230 vagas para os cursos de:

Administração

Ciências biológicas

Ciências Sociais

Computação

Contabilidade

Educação física

Enfermagem

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras

Matemática

Medicina veterinária

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Química

Serviço social

Terapia ocupacional

Então, todos se destinam cursos já existentes da UECE, juntos de cursos novos dos campi de Canindé, Quixeramobim, Aracati, Crateús e Tauá.

Critérios para investir no cargo

A fim de ter contrato com a UECE, o candidato deve cumprir com certos critérios. Nesse sentido, é necessário:

Conseguir aprovação e classificação no Concurso Público.

Ser brasileiro nato ou naturalizado. No entanto, também é possível ter nacionalidade portuguesa, desde que tenha amparo pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. Por fim, no caso de estrangeiro, é necessário ter visto permanente.

Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Estar em dia com as obrigações militares.

Ser portador de diploma de graduação em curso reconhecido.

Ser Portador do título de Mestre, no caso do Professor Assistente e título de Doutor, no caso do Professor Adjunto.

Ter a formação acadêmica que o Setor de Estudos/Área de sua opção exige.

Apresentar os documentos necessários à comprovação das exigências do edital.

Cumprir com as disposições da Resolução Nº 997-CONSU/UECE, de 29/07/2013, que regulamenta o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de Professor Adjunto, de Professor Assistente e de Professor Auxiliar da FUNECE.

Submeter-se, por ocasião da posse, ao exame médico, de caráter eliminatório, pela Perícia Médica Oficial do Estado do Ceará, para fins de constatação de aptidão física e mental.

Apenas assim, portanto, o candidato irá, de fato, investir no cargo de professor.

Como serão as provas do concurso da UECE?

Os candidatos, então, precisarão passar pelas seguintes fases:

1ª Etapa com Prova Escrita Dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Etapa com Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Etapa com Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório (se aplicável);

4ª Etapa com Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Entenda cada uma destas, abaixo, com maiores detalhes.

Prova Escrita Dissertativa

Primeiramente, a Prova Escrita Dissertativa irá avaliar o grau de conhecimentos do candidato sobre o Setor de Estudos/Área. Desse modo, consistirá em dissertação sobre um único ponto sorteado, com duração máxima de 04 horas.

Assim, a banca irá analisar:

Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão do tema, objeto da prova. valendo 5 pontos.

Domínio e precisão no uso de conceitos, 2 pontos.

Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa, 2 pontos.

Clareza, coerência e coesão textual com uso correto da língua portuguesa ou estrangeira, 1 ponto.

Prova Didática

Então, aqueles que obtiverem aprovação na fase anterior irão realizar a Prova Didática. Isto é, uma aula com duração de 50 a 60 minutos, sobre um único ponto do programa, que será sorteado com 24 horas de antecedência.

Dessa forma, a avaliação irá considerar:

Domínio do assunto e coerência com o tema, valendo 5 pontos.

Distribuição do tempo de aula em relação aos conteúdos, 1 ponto.

Atualização, sistematização e síntese, 1 ponto.

Comunicação, clareza e fluência verbal, 1 ponto.

Metodologias e técnicas de ensino adotadas, 1 ponto.

Qualidade e coerência na execução do plano de aula, 1 ponto.

Prova Prática

Ademais, no caso do Setor de Canto coral e Técnica vocal, os candidatos também irão passar por uma Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório.

Nesse sentido, esta será uma peça coral a 4 vozes, com um coral de câmera do Curso de Música da Universidade Estadual do Ceará. Ademais, estes precisará ter duração de 50 a 60 minutos.

Prova de Títulos

Por fim, a banca também irá pontuar os candidatos de acordo com atividades de:

Formação Acadêmica

Produção Científica, Tecnológica e Artística de 2017 a 2022

Formação de Recursos Humanos

Atuação Profissional

Assim, diversos quesitos como, por exemplo, Doutorado ou publicação de artigo, irão conceder pontos ao candidato.

Como se inscrever no certame da UECE?

Por fim, aqueles que desejam se candidatar às vagas acima precisarão se inscrever no concurso da UECE. Dessa maneira, o prazo de inscrições devem ser de 08 de julho e 18 junho. Isto é, considerando as determinações do edital.

De acordo com o documento, portanto, este período terão início no primeiro dia útil, depois de 30 dias úteis a partir do dia útil seguinte ao de circulação do Diário Oficial que publicar o Edital. Ademais, a duração deste prazo será de 30 dias úteis.

Então, dentro deste período, o candidato deve:

No entanto, é possível pedir isenção da taxa, de acordo com as regras do edital.