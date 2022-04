UEG libera resultado final de Processo Seletivo para Refugiados 2022

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta sexta-feira, dia 1º de abril, o resultado do Processo Seletivo Especial (2022), programa da UEG de acesso à educação superior para refugiados e portadores de visto/acolhido humanitário no Brasil.

Os candidatos podem consultar a lista de aprovados nesta edição do Processo Seletivo para refugiados no site da universidade. A consulta de desempenho individual final também já está disponível no site.

As matrículas dos aprovados na 1ª chamada serão recebidas entre os dias 4 e 11 de abril. Em breve a UEG deve publicar o edital com as orientações para as matrículas. Conforme o calendário letivo, o início das aulas está previsto para 11 de abril.

Sobre a seletiva

A UEG recebeu as inscrições para o Processo Seletivo Especial 2022 para refugiados no período de 1º de dezembro de 2021 até 6 de janeiro de 2022. De acordo com o edital, as inscrições foram gratuitas. A universidade liberou a lista de inscrições homologadas no dia 8 de fevereiro.

Os candidatos inscritos realizaram a prova no dia 6 de fevereiro deste ano. Os candidatos responderam a uma prova de redação e uma prova objetiva. Conforme o edital, a prova objetiva foi composta por 40 questões sobre língua estrangeira moderna (inglês ou espanhol), língua portuguesa e literatura brasileira, biologia, física, geografia, história, sociologia, filosofia, matemática, química e artes.

Conforme estabelecido no edital, o gabarito oficial definitivo foi publicado no dia 9 de março. Confira aqui.

A oferta da UEG é de uma vaga suplementar em todos os cursos de graduação disponíveis no Vestibular UEG 2022/1. Desse modo, há vagas para graduações de diversas áreas, inclusive para o curso de Medicina.