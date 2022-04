UEG publica 2ª chamada do Vestibular 2022/1

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou na tarde desta terça-feira, dia 12 de abril, a 2ª chamada do Vestibular 2022. Os candidatos podem consultar a nova convocação por meio do site do Núcleo de Seleção da UEG.

De acordo com o cronograma, os aprovados nesta 2ª chamada devem realizar as matrículas a partir de amanhã, dia 13 de abril. As matrículas devem ser feitas presencialmente nas secretarias acadêmicas ou por e-mail. O prazo final para o procedimento é 18 de abril, próxima segunda-feira.

Os estudantes podem consultar a lista de documentos necessários para a matrículas e as orientações no edital de convocação da 2ª chamada. Ainda de acordo com o cronograma da UEG, há a previsão da realização de mais duas chamadas para os dias 19 e 26 de abril.

Sobre o Vestibular 2022/1

As provas do Vestibular 2022/1 foram aplicados no dia 13 de fevereiro. Segundo o edital, as provas contaram com 52 questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos responderam também a uma prova discursiva de redação.

De acordo com o edital, a oferta total da UEG é de 3.750 vagas para 32 cursos de graduação de diversas áreas para esta edição do Vestibular. O edital define ainda a reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Nesse sentindo, 949 vagas foram reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública; 750 vagas para negros; e 199 vagas para indígenas e/ou para pessoas com deficiência (PcD). A UEG oferta ainda vagas suplementares para quilombolas.

A UEG publicou o resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, no dia 1º de abril. Os três cursos mais concorridos do Vestibular 2022/1 são Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE publica notas da 1ª e 2ª etapas do SSA 2022; saiba mais detalhes.