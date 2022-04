UEL anuncia lista de livros para Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou a lista de obras literárias que serão cobradas no Vestibular 2023. De acordo com a instituição, essa relação de livros será usada também na edição do processo seletivo de 2024.

Conforme a Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), a lista de obras contempla oito novos autores. Entre os novos autores inclusos figura Miguel Sanches Neto, atual reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a escritora africana Paulina Chiziane.

Da lista antiga do vestibular da UEL, a COPS manteve apenas dois escritores da antiga lista: Moacyr Scliar e Mário de Andrade. Confira abaixo a lista de livros de leitura obrigatória do Vestibular da UEL 2023:

Contos novos, de Mário de Andrade; Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus; Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar; O rei da vela, de Oswald de Andrade; O seminarista, de Bemardo Guimarães; Niketche, de Paulina Chiziane; Torto arado, de ltamar Vieira Junior; Melhores poemas, de Fernando Pessoa; Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto; Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.

Principais datas do Vestibular 2023

De cordo com a UEL, o Vestibular 2023 será feito em duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para o dia 5 de março de 2023, enquanto a 2ª fase será aplicada nos dias 2, 3 e 4 de abril.

Conforme as diretrizes do processo seletivo, a prova da 1ª fase é composta por 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). A 2ª fase conta com prova de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação e com prova discursiva de Conhecimentos Específicos.

A UEL ainda não informou o número de vagas ofertadas e o período de inscrição do Vestibular 2023. De acordo com a universidade, em breve essas informações ficarão disponíveis através da publicação do edital de abertura.

