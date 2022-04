UEL publica resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) publicou na tarde desta terça-feira, dia 19 de abril, o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos).

De acordo com o cronograma, os aprovados devem realizar a pré-matrícula até o dia 26 de abril, através do Portal do Estudante. Conforme as orientações do Manual do Candidato, é preciso enviar os documentos exigidos para a matrícula até o dia 27 seguinte.

Os candidatos que não foram convocados para a matrícula podem manifestar interesse por vaga neste período por meio do site da COPS. A UEL deve liberar a lista de inscritos na lista de espera no dia 28 de abril, enquanto a lista de convocados na 2ª chamada está prevista para o dia 5 de maio.

Como foi o Vestibular 2022?

O Vestibular 2022 contou com apenas uma fase. A UEL aplicou as provas no dia 6 de maio. De acordo com os dados da universidade, 6,7 mil dos 22.587 inscritos não compareceram, registrando o índice de abstenção de 30%.

A prova do Vestibular 2022 foi composta por 36 questões de conhecimentos gerais, 10 questões de língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa e 4 questões de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol). Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação.

Vagas

Segundo o edital, a UEL está ofertando 2.564 vagas para o Vestibular 2022. As vagas são para 52 cursos de graduação ministrados em diversos campi da UEL.

Ainda de acordo com o edital, há reserva de vagas para os estudantes que cursaram o ensino fundamental e o ensino médio em escolas da rede pública. Além disso, há vagas exclusivas para pessoas negras e para pessoas com deficiência (PcD).

