UEM divulga programa das provas do PAS 2022

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou o programa de provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). De acordo com a universidade, a aplicação das provas de todas as etapas do PAS 2022 está prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023.

Conforme a instituição, o novo programa apresenta a primeira etapa readequada ao Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio do Paraná. Nesse sentido, as provas do PAS serão compostas por questões objetivas sobre as seguintes áreas:

Linguagens e suas Tecnologias : Arte, Educação Física, Língua Portuguesa, Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Francesa, Língua Inglesa e Redação.

: Arte, Educação Física, Língua Portuguesa, Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Francesa, Língua Inglesa e Redação. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas : Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

: Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Matemática e suas Tecnologias : Matemática.

: Matemática. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

Além disso, a UEM informou também que as provas do Vestibular 2022-2023 devem ser realizadas ainda neste ano, no dia 4 de dezembro. A oferta da universidade para esta edição do vestibular é de 2.367 vagas, das quais 1.335 estão reservadas para a seleção de acordo com as ações afirmativas (cotas sociais e raciais).

Já para o PAS 2022, a universidade ofertará 747 vagas para os candidatos aprovados na terceira e última etapa.

A aplicação das provas de ambos os processos seletivos costuma acontecer em locais de provas na seguintes cidades: Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama.

Ainda de acordo com a UEM, a publicação dos editais com todas as datas e procedimentos deve ser feita em breve.

Acesse o site da universidade para ver o programa na íntegra.

