UEPG divulga resultado do Vestibular de Outono 2022

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) publicou na manhã desta terça-feira, dia 5 de abril, o resultado final do Vestibular de Outono 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados na 1ª chamada do processo seletivo por meio do site da UEG.

A UEPG ainda não publicou as orientações e o período de matrícula para os aprovados nesta primeira convocação. Desse modo, os candidatos devem aguardar a publicação das instruções no site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção).

Sobre o Vestibular de Outono 2022

A aplicação do exame aconteceu no dia 20 de maço, das 8h45 às 11h45, e das 14h15 às 18h15. Os locais de prova foram nas cidades de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Apucarana, Jacarezinho, Cascavel, Irati, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Castro, Umuarama, Maringá e Palmeira.

No período da manhã a UEPG aplicou as Provas Vocacionadas que contam com questões de disciplinas de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. Já durante a tarde, os candidatos responderam a Prova de Conhecimentos Gerais e de Língua Estrangeira. Os candidatos responderam ainda uma prova discursiva de redação.

Segundo dados da UEPG, eram esperados 6.325 candidatos para as provas. No entanto, 2.024 não compareceram, totalizando 32% de abstenção.

Vagas

A oferta da UEPG para o Vestibular de Outono 2022 é de 728 vagas para ingresso de novos alunos ainda neste ano. Conforme o edital, as oportunidades são para diversos cursos de graduação ministrados em Ponta Grossa. Há reserva de vagas de acordo com a política de ações afirmativas da instituição.

Confira mais detalhes no Manual do Candidato.

