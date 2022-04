UESB publica edital do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) publicou o edital de abertura com as regras e cronograma do Vestibular 2022. De acordo com o documento, a aplicação das provas está prevista para os dias 5 e 6 de junho.

As inscrições do Vestibular 2022 serão recebidas no período de 3 a 16 de maio. Os interessados deverão realizar o cadastro no processo seletivo virtualmente, exclusivamente por meio do site da UESB.

No momento da inscrição, o candidato deve gerar o boleto para o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$ 100,00. De acordo com o edital, o estudante deve realizar o pagamento dentro da data de vencimento informada no próprio boleto para efetivar a inscrição.

Após o pagamento da taxa, os candidatos poderão consultar a validação do cadastro em até quatro dias úteis pelo sistema de inscrição.

A UESB recebeu os pedidos de isenção da taxa entre os dias 19 e 25 de abril. A publicação resultado da isenção está prevista para o próximo sábado, dia 30 de abril. A universidade vai conceder a isenção da taxa para 600 candidatos, sendo 60% para reserva de vagas; 20% para alunos de cursinhos e o restante (15%) para concorrentes da rede pública

Provas

A aplicação das provas do Vestibular 2022 será feita nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A UESB vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para permitir o acesso aos locais de prova.

De acordo com o edital, as provas serão compostas da seguinte forma:

5 de junho : prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e prova de Redação.

: prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e prova de Redação. 6 de junho: provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

A oferta total da UESB para o Vestibular 2022 é de 1.264 vagas, sendo 875 para o primeiro período letivo deste ano e 389 para o segundo semestre letivo. De acordo com o edital, as vagas são para 22 cursos de licenciatura e 25 cursos de bacharelados, distribuídos nos campi da UESB que ficam em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

A divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 22 de junho.

