UESPI recebe inscrições para cursos gratuitos de idiomas

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) está ofertando mais de 600 vagas em dez cursos gratuitos de idiomas para a comunidade interna e também para a externa. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 22 de abril.

Além do público em geral, podem participar professores e alunos da instituição. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da UESPI. Segundo a universidade, as inscrições são gratuitas para ambas comunidades. Acesse aqui os links de inscrição.

De acordo com o Departamento de Línguas da PREX-UESPI, a oferta total é de 686 vagas para os cursos de Espanhol, Inglês, Francês, Português e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Além de contar com aulas para a prática em pronúncias, os cursos de Espanhol, Inglês, Português e Francês terão foco também na compreensão de textos acadêmicos. No caso da Libras, haverá um curso básico da língua para crianças ouvintes.

De acordo com as regras, os interessados podem realizar a inscrição para mais de um curso. No entanto, caso seja aprovado em mais de uma opção, deverá optar por apenas um curso, já que não é possível ter matrícula em mais de um curso de idioma.

A divulgação do resultado, com a lista de classificados para os cursos, está marcada para o dia 27 de abril. Os cursos de idiomas gratuitos da UESPI contarão com aulas remotas, através do Google Meet e de outras plataformas. As aulas terão início na primeira semana do mês de maio.

