UFBA anuncia obrigatoriedade do uso de máscaras nos campi; entenda

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou, nesta quarta-feira (13), que vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços da instituição. Nessa semana, o Governo do estado da Bahia flexibilizou o uso do item em ambientes fechados. Mas, segundo a Ufba, o Comitê de Assessoramento da Covid-19 da instituição entende que o quadro atual da pandemia ainda não permite que medidas de proteção à saúde sejam dispensadas.

Com base na nota técnica divulgada pelo comitê, quatro fatores embasaram a decisão: