A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por meio da Diretoria de Articulação e Relações Institucionais (Diari/UFCA), anuncia abertura de 49 vagas de estágio. As chances são destinadas a estudantes do ensino superior que tenham interesse em trabalhar nos mais diversos setores acadêmicos e administrativos da instituição. Do total ofertado, 10 % serão reservadas para os candidatos que se declararem deficientes.

Os candidatos interessados em participar do programa deverão estar regularmente matriculados em um curso de graduação, dentre eles Design, Informática, Artes gráficas, Letras – habilitação Português/Inglês, Ciências da Computação e muito mais. Ainda, eles não podem possuir vínculo de estágio em outro órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional.

Com carga horária de 20 horas semanais, a bolsa auxílio é de R$1.007,98 (já com vale transporte). O programa tem duração de até sete meses, ficando a critério do setor a data de início e término, sem possibilidade de prorrogação para o exercício de 2023.

O edital geral completo pode ser acessado aqui.

Como se inscrever

É importante notar que a inscrição para seleção de estagiários será administrada por cada setor ou unidade concedente, que deverá publicizar em edital específico os prazos, a forma de seleção e os documentos necessários para realizá-la.

Para se inscrever, portanto, os candidatos deverão acessar a página de Bolsas, estágios e projetos, onde os editais específicos de cada área estão sendo publicados. Clique aqui para conferir.

