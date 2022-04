UFMG decide manter o uso de máscara nos espaços da universidade

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou por meio de comunicado feito nesta quarta-feira, dia 27 de abril, que decidiu por manter a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória em suas dependência em decorrência da pandemia.

A UFMG comunicou a sua decisão após a Prefeitura de Belo Horizonte divulgar que o uso de máscaras em ambientes fechados não é mais obrigatório. No entanto, a universidade afirmou que é preciso manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus, principalmente no período do outono e do inverno.

A universidade ressaltou ainda que, mesmo com o atual cenário com redução progressiva nos índices de contaminação, as medidas preventivas devem permanecer no espaço universitário. Nesse sentido, a instituição ressalta:

“A avaliação do Comitê da UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus é a de que ainda é prudente manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus. O período de outono e inverno aumenta a circulação de diversos vírus respiratórios e ainda não sabemos como será o impacto dessa sazonalidade na capacidade do nosso sistema de saúde, exausto e sobrecarregado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia”.

Desse modo, o uso do acessório de proteção segue sendo necessário para professores, servidores, alunos e visitantes da UFMG.

A UFMG destacou a importância de priorizar espaços abertos e bem ventilados. Além disso, a universidade relembrou que, em casos de sintomas de Covid-19, se faz necessário o afastamento das atividades presenciais.

Acesse o site da UFMG para mais informações.

