UFPE divulga edital do Vestibular Indígena 2022; veja datas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou o edital de abertura do Vestibular Indígena 2022 para o curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Centro Acadêmico do Agreste (CAA). O processo seletivo visa o ingresso no primeiro semestre letivo deste ano.

De acordo com o edital, os interessados devem preencher o formulário de intenção entre os dias 9 e 15 de maio. Essa etapa é indispensável para realizar a inscrição. O período de inscrição será de 17 a 20 de maio e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da UFPE.

Ainda conforme o documento, o processo seletivo visa o preenchimento de 40 vagas. São 15 vagas para a área de Linguagens, 15 para Ciências Naturais e 10 para Ciências Humanas.

A UFPE visa, preferencialmente, a formação de professoras e professores indígenas que estão em exercício em sala de aula, ou na gestão das escolas indígenas pertencentes etnicamente a qualquer um dos povos indígenas do estado de Pernambuco.

Seleção e resultados

O edital especifica ainda que a seleção será feita em uma única etapa. Desse modo, a seleção contará com a elaboração de memorial, carta de intenções e notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática presentes no histórico escolar. Portanto, o histórico escolar deve ser enviado no ato da inscrição.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de maio. Após a análise dos recursos, a UFPE deve liberar o resultado final do Vestibular Indígena 2022 até o dia 31 de maio.

