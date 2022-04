UFPel libera locais de prova do Pave 2021

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) publicou nesta sexta-feira, dia 1º de abril, os locais de prova das três etapas do Programa de Avaliação da Vida Escolar (Pave) 2021. Desse modo, os inscritos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do Pave.

A UFPel vai aplicar as provas do Pave 2021 nos dias 9 e 10 de abril. As provas da Etapa 1 serão no dia 9, enquanto as provas das Etapas 2 e 3 serão no dia 10.

De acordo com o cronograma de provas, o início das avaliações está previsto para as 13h. A aplicação das provas das Etapas 1 e 2 será encerrada às 16h30. Já a Etapa 3 terminará às 17h.

Os candidatos devem chegar com antecedência nos locais de prova para evitar aglomeração. Além disso, em decorrência da pandemia da Covid-19, o uso de máscara será obrigatório. Os candidatos devem apresentar documento oficial de identidade com foto para acessar os locais de prova.

Conforme o edital do Pave 2021, as provas serão compostas por questões sobre as seguintes áreas:

Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia);

Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química);

Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Arte e Educação, Língua Espanhola, Língua Inglesa ou Língua Francesa);

Matemática.

Vagas e resultados O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2022. A oferta da UFPel é de 1.033 vagas. Do total das vagas, 90% estão reservadas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Segundo o cronograma, a UFPel deve divulgar o resultado final do Pave 2021 a partir do dia 20 de maio por meio de seu site.