UFPR abre concurso com 28 vagas

No dia 13 de abril, a UFPR (Universidade Federal do Paraná) lançou edital para concurso público!

Assim, serão 28 vagas para cargos de nível técnico e superior. Isto é, de forma que estas poderão interessar a diferentes áreas profissionais.

Aqueles que desejam concorrer a estar oportunidades, portanto, deverão se inscrever até 02 de maio, por meio do site da Universidade. Não será possível realizar a inscrição de forma presencial.

Ademais, até o momento, a prova já possui previsão de ocorrer no dia 05 de junho, com resultados finais ainda no final do mesmo mês. Portanto, são pouco mais de um mês até o dia da prova.

Veja também: CRC PR abre concurso com cargos de vários níveis

Entenda melhor sobre a seleção, abaixo.

Quais serão as vagas para a UFPR?

O concurso da UFPR, de edital número 94 de 2022, se destina a vagas de nível técnico e superior. Nesse sentido, os cargos de nível técnico serão para Técnico em:

Farmácia , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Radiologia , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Agropecuária, com 1 vaga.

Assim, com exceção do Técnico de Radiologia (que trabalhará 24 horas por semana), a carga de trabalho será de 40 horas semanais. Ademais, a remuneração inicial será de R$ 2.446,96 para todos. Exige-se conclusão em ensino médio com curso técnico em cada área ou o próprio ensino médio profissionalizante.

Já os cargos de nível superior serão de:

Biólogo , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Estatístico , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Odontólogo , com 2 vagas.

, com 2 vagas. Engenheiro Agrônomo com 1 vaga.

Todos estes, então, terão uma carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 4.180,66. É necessário ter graduação em cada área.

Por fim, ainda há o cargo de Médico, também de nível superior, nas seguintes especialidades:

Oftalmologia (ênfase Oculoplastia), com 1 vaga.

(ênfase Oculoplastia), com 1 vaga. Ecocardiografia , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Fetal , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Nerurorradiologia , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Intervencionista , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Radiologia (ênfase em Ressonância Magnética), com 1 vaga.

(ênfase em Ressonância Magnética), com 1 vaga. Medicina Intensivista Adulto , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Medicina Intensivista Pediátrico , com 1 vaga.

, com 1 vaga. Neurofisiologia (ênfase Epilepsia), com 1 vaga.

(ênfase Epilepsia), com 1 vaga. Psiquiatria , com duas vagas.

, com duas vagas. Clínica Geral , com 7 vagas em diferentes lotações.

, com 7 vagas em diferentes lotações. Medicina da Família, com 1 vaga.

Assim, estes contam com uma carga de trabalho de 20 horas por semana, com remuneração inicial de R$ 4.180,66.

Critérios para investir no cargo

Para fins de efetivar o contrato com a UFPR, o candidato aprovado precisa:

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa.

Apresentar original do registro para o cargo em que se exigir registro no Conselho de Classe.

Ter gozo dos direitos políticos.

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.

Comprovar os requisitos de escolaridade necessário.

Possuir aptidão física e mental para o cargo pretendido, atestada por meio de avaliação clínica médico-ocupacional e laboratorial.

Não ter sofrido, no exercício da Função Pública, penalidade incompatível com a investidura em Cargo Público Federal.

Não ter sido penalizado por advertência nos últimos 03 anos e por suspensão, nos últimos 05.

Apresentar declaração de que não exerce cargo em atividade que caracterize acumulação ilícita de cargos e, no caso de licitude, que haja compatibilidade de horários.

Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente.

Apresentar documentos pessoais e preencher demais formulários necessários para a nomeação e posse.

Portanto, é necessário estar de acordo com estas regras, para além de obter aprovação nos exames do concurso.

Como serão as provas do concurso UFPR?

Os candidatos de todos os cargos irão passar por uma Prova Objetiva. Esta, portanto, terá caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos.

No entanto, os cargos de Médico, em todas as especialidades, também precisarão passar por uma Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Desse modo, a Prova Objetiva para cargos de nível técnico irão cobrar:

10 questões de Língua Portuguesa, com peso de 2,5, ou seja, totalizando 25 pontos.

10 questões de Raciocínio Matemático, de peso 2,5, também total de 25 pontos.

5 questões de Informática, de peso 2,5, com total de 12,5 pontos.

5 questões de Legislação, com peso 2,5, ou seja, total de 12,5 pontos.

10 questões de Conhecimentos Específicos com peso 2,5, ou seja, totalizando 25 pontos.

Já o exame para os cargos de nível superior terão:

15 questões de Língua Portuguesa, com peso 2,5, ou seja, total de 37,5 pontos.

5 questões de Legislação, de peso 2,5, ou seja, totalizando 12,5 pontos.

20 questões de Conhecimento Específico de peso 2,5, total de 50 pontos.

Portanto, para se classificar será necessário obter ao menos 50 pontos em toda a prova. Até o momento, a Prova Objetiva tem previsão de ocorrer no dia 05 de junho, com duração de 4 horas, nas seguintes cidades:

Curitiba

Matinhos

Palotina

Paranavaí

Então, o resultado final tem previsão de publicação para o dia 22 de junho.

Médicos passarão por Prova de Títulos

Aqueles candidatos que se classificarem na Prova Objetiva para o cargo de Médico deverão passar por uma Prova de Títulos. Nesse sentido, a análise irá considerar:

Residência médica na especialidade em serviço Credenciado pela CNRM/MEC: 10 pontos.

Especialização em área afim à Especialidade, de instituição de ensino com programa de residência médica reconhecido pela CNRM do MEC ou pela Associação Médica Brasileira: 03 pontos.

Mestrado na área Médica com registro no MEC: 07 pontos.

Doutorado na área Médica com registro no MEC: 10 pontos.

Veja também: Unifap – AP abre Concurso público para nível médio e superior

Assim, a previsão de publicação do resultado final para este cargo será no dia 30 de junho.

Como se inscrever?

Para concorrer às vagas acima, os interessados precisarão realizar inscrição no concurso da UFPR dentro do período previsto. Isto é, entre 13 de abril e 14 horas do dia 02 de maio.

Portanto, a fim de realizar a inscrição, o candidato deverá:

Acessar o site da Universidade, na página do concurso.

Assim, clicando em “Ficha de Inscrição ao Concurso Público”, a plataforma irá redirecionar o usuário para o Portal do Candidato.

Desse modo, se ainda não possui o cadastro, será necessário fazê-lo para prosseguir com a inscrição.

Concedendo as informações de forma correta, então, o candidato poderá finalizar a inscrição.

Por fim, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição. Caso contrário, esta não irá se efetivar.

Veja também: Unir – RO abre Concurso público para Professor

As taxas de inscrição serão de:

R$ 120 para os cargos de nível técnico.

R$ 150 para os cargos de nível superior.

Além disso, é importante lembrar que o candidato deve ter plena ciência de todo o edital antes de realizar sua inscrição.