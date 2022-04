UFPR vai retomar a segunda fase a partir do Vestibular 2023

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou que a partir do Vestibular 2023 a segunda fase do processo seletivo será retomada. O anúncio foi feito pelo reitor da universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, na noite desta segunda-feira, dia 4 de abril.

Por meio de suas redes sociais, o reitor informou a decisão da UFPR quanto ao retorno da segunda fase do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação.

A UFPR havia alterado o formato do Vestibular em decorrência da pandemia da Covid-19. Para evitar o risco de transmissão e contaminação entre os participantes e envolvidos na aplicação das provas presencias, o processo seletivo passou a ser feito em apenas uma etapa.

Vestibular 2023 terá provas específicas

O reitor da UFPR ressaltou em seu comunicado que a aplicação do vestibular em uma só fase foi positiva, mas que o formato tradicional com duas fases será retomado. De acordo com Fonseca, a aplicação das provas da primeira fase deve acontecer em outubro deste ano. Já a aplicação das provas da segunda fase está prevista para o mês de novembro.

Além disso, o reitor explicou que a universidade vai retomar o formato de duas fases devido à necessidade de que as “habilidades de leitura e escrita, nas provas específicas e na produção de textos, componham o perfil dos nossos alunos e também os do ensino médio”.

Acesse o site da UFPR para mais informações.

