UFRB oferece 750 vagas para estudantes do ensino médio no ‘Universidade para Todos’

Foto: Divulgação / UFRB A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (URFB) oferece 750 vagas no programa Universidade para Todos (UPT) para o ano de 2022. O programa busca fortalecer as aprendizagens e preparação dos estudantes concluintes e egressos da Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal da Bahia, para os processos seletivos de ingresso ao ensino superior.

As vagas ofertadas pela URFB são para as cidades de Amargosa, Brejões, Cachoeira, Castro Alves, Cruz das Almas, Elísio Medrado, Governador Mangabeira, Muritiba, Santo Amaro, São Félix e Sapeaçu.

As inscrições ficarão abertas de 12 a 22 de abril, no site da Secretaria de Educação. Não será cobrada taxa de inscrição para a seleção. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher integralmente o formulário, fazendo opção para um único Município, local de funcionamento e turno que deseja cursar.

O candidato informará, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criará uma senha de 6 a 8 dígitos, o que dará origem a um nome de usuário para acesso ao endereço de inscrição.

Podem concorrer a uma vaga o estudante que estiver regularmente matriculado, em 2022, no 3º ano do ensino médio regular estadual ou municipal ou suas modalidades correspondentes, ou no 4º ano da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio estadual ou municipal. Egressos do Ensino Médio estadual ou municipal do Estado da Bahia também pode se inscrever.

O programa Universidade Para Todos é coordenado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e executado em parceria com as Universidades Públicas: Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

