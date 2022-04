UFRGS divulga período de inscrição do Processo Seletivo Específico (Biomar) 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou o edital com as regras e datas do Processo Seletivo Específico para o curso de Ciências Biológicas: Ênfases Biologia Marinha e Costeira, e Gestão Ambiental Marinha e Costeira (Biomar) 2022/1.

De acordo com o documento, os interessados podem realizar as inscrições no período de 18 de abril a 2 de maio, exclusivamente por meio do site da UFRGS. As inscrições são gratuitas.

Ainda segundo o edital, a seleção dos candidatos será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, para participar o candidato deve ter nota válida em pelo menos um dos processos que aconteceram entre os anos de 2018 e 2021, com escore mínimo de 450 nas provas objetivas e 500 na prova de redação redação.

No ato de inscrição, o candidato deve indicar com qual edição do Enem deseja participar da seleção.

Vagas e resultados

Ainda segundo o edital, a oferta de vagas da UFRGS é de 40 vagas. Metade das vagas está reservada de acordo com o estabelecido pelas ações afirmativas de cotas da universidade.

A divulgação da lista preliminar de classificados do Processo Seletivo Biomar 2022 está prevista para o dia 13 de maio. Já o resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está previsto para o dia 20 de maio.

De acordo com o cronograma da UFRGS, o início das aulas do curso está marcado para o dia 13 de junho. Acesse o edital do PSE Biomar 2022 na íntegra para mais informações.

