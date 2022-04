UFRJ irá lançar editais com 140 vagas em maio

Inicialmente, a UFRJ previa publicar editais para concursos ainda neste mês de abril. No entanto, a Universidade adiou esta divulgação para o próximo mês de maio.

Desse modo, em poucos dias, já será possível se inscrever para concorrer a 140 vagas na UFRJ. Portanto, aqueles que desejam esta oportunidade já podem reforçar seus preparativos.

Assim, estas vagas se destinam a diferentes cargos, todos de nível superior. Isso significa, então, que há exigência de apresentar diploma de graduação na área da carreira.

Serão estas tanto para a área educacional da Universidade, quanto quadro de apoio. Isto é, demais profissionais que atuam em outras frentes da UFRJ.

Entenda melhor como serão estes editais, abaixo.

Quais serão os cargos para as 140 vagas na UFRJ?

Os próximos editais, a serem publicados em maio, devem contar com um total de 140 vagas. Nesse sentido, já é possível saber a expectativa de quais serão os cargos e a quantidade de vagas para cada.

Assim, os cargos de nível superior serão de:

Analista de Tecnologia e Informação, com 1 vaga.

Arquiteto e Urbanista, com 1 vaga.

Arquivista, com 1 vaga.

Assistente Social, com 1 vaga.

Auditor, com 5 vagas.

Bibliotecário Documentalista, com 4 vagas.

Biólogo, com 2 vagas.

Contador, com 1 vaga.

Enfermeiro, com 25 vagas.

Engenheiro, com 5 vagas.

Estatístico, com 1 vaga.

Farmacêutico, com 2 vagas.

Farmacêutico Bioquímico, com 1 vaga.

Médico, com 24 vagas.

Músico, com 3 vagas.

Nutricionista, com 2 vagas.

Odontólogo, com 5 vagas.

Pedagogo, com 1 vaga.

Psicólogo, com 1 vaga.

Químico, com 1 vaga.

Técnico em Assuntos Educacionais, com 3 vagas.

Técnico desportivo, com 1 vaga.

Magistério superior, no cargo de Professor Adjunto I, com 49 vagas.

Além disso, estas oportunidades serão serão para diferentes campi da UFRJ, quais sejam os de:

Rio de Janeiro

Macaé

Duque de Caxias

No entanto, até o momento não é possível saber de demais detalhes sobre a seleção como, por exemplo, quais serão as etapas. A partir do próximo mês os candidatos já poderão consultar os editais com essas informações.

UFRJ tem outros concursos abertos

Para além da seleção para cargos de nível superior, a Universidade também conta com outro concurso em aberto.

Trata-se de seleção para 103 vagas para cargos de nível médio e técnico. Nesse momento, esta se encontra em estágio inicial, tendo encerrado suas inscrições no último dia 24 de abril. Desse modo, a partir de agora, a Universidade irá dar seu seguimento ao seu cronograma.

Portanto, a programação indica que:

Em 29 de abril haverá a divulgação da relação preliminar de candidatos que disputam as vagas reservadas. Isto é, a pessoas com deficiência e a pessoas negras. Além disso, nessa data também será possível verificar quem receberá atendimento especial no exame.

Entre 02 e 03 de maio, os candidatos poderão recorrer contra estas relações, por meio do site da Universidade. Isto é, caso o candidato não tenha sido selecionado, por exemplo. Além disso, também no dia 02 haverá edital de convocação para provas.

Em 06 de maio a UFRJ irá publicar a relação final destes candidatos, após o recurso.

As provas serão no dia 22 de maio. Em seguida, os candidatos poderão consultar os gabaritos preliminares no dia 23.

Então, será possível recorrer contra estas respostas entre 06 e 07 de junho.

Por fim, os candidatos acessarão o resultado final da Prova Objetiva em 10 de junho.

Além deste concurso, a UFRJ também possui alguns processos seletivos simplificados deste ano. São eles:

Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos, com edital de número 224, de 24 de março de 2022.

Também para a Contratação Temporária de Professores Substitutos, com edital de número 48, de 27 de janeiro de 2022.

Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos, com edital de número 859, de 28 de outubro de 2021.

No entanto, estes já se encontram em estágios mais avançados da seleção.

Conheça mais a Universidade

A UFRJ é a primeira universidade que o Governo Federal criou, no ano de 1920. Desse modo, hoje em dia, a Universidade conta com 176 cursos de graduação e 232 cursos de mestrado e doutorado.

Portanto, são 9 hospitais e institutos de atenção à saúde, 13 museus, 1.456 laboratórios, 1.863 projetos de extensão, 14 prédios tombados, 45 bibliotecas e um Parque Tecnológico de 350 mil metros quadrados.

Nesse sentido, são 4 mil docentes, 65 mil estudantes, 3 mil servidores que atuam em hospitais e 5 mil técnicos-administrativos.

Em breve, este número irá se atualizar com os próximos concursos.

Além disso, o Ranking Universitário Folha 2019 indica que a UFRJ é a universidade mais inovadora do país.

Nesta última semana de abril, ainda, a UFRJ foi eleita a melhor faculdade federal do Brasil pela 9ª vez consecutiva. Trata-se de uma seleção da Center for World University Rankings (CWUR).

Foi um total de vinte mil instituições em todo o mundo que passaram pela avaliação. Assim, a lista apresenta as duas mil melhores.

Quando se considera todas as universidades do país, sem ser apenas no nível federal, a UFRJ fica em 3ª. Isto é, estando a Universidade de São Paulo (USP) em 1º lugar e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2º.

Considerando toda a América Latina, a UFRJ ficou em 4º lugar e 361º em todo o mundo.

UFRJ relata corte de verbas No final de 2021, o Congresso Nacional R$ 5,32 bilhões para as universidades federais em 2022. Nesse sentido, é possível verificar que houve um aumento de 18% em relação ao período anterior. Contudo, é necessário levar em conta o contexto de pandemia, em que a educação ficou em regime online durante cerca de dois anos. Desse modo, a UFRJ recebeu R$ 374 milhões em 2019, ou seja, quando não havia pandemia de Covid-19, em pleno funcionamento presencial. Em 2021 foram R$ 299 milhões, quando o ensino ainda se encontrava à distância. Então, agora em 2022, com aulas presenciais, o valor foi de R$ 320 milhões. Isto é, menor do que em 2019. Apesar de ser um aumento quando em comparação ao ano de 2021, este valor é menor do que o de 2019 em cerca de 14%. Período quando o ensino também era presencial, exigindo maiores gastos. Assim, a UFRJ defende que este valor não é suficiente para suprir suas demandas. Nesse sentido, o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Eduardo Raupp, se manifestou sobre a questão. “Friamente, houve um aumento, mas, se comparar com o ano anterior à pandemia, ainda está 50 milhões abaixo. A reivindicação tem sido de, no mínimo, voltar ao patamar de 2019, sem considerar que deveria haver correções inflacionárias”, explicou. Estes cortes vêm ocorrendo em universidades federais desde 2015. Nesse sentido, já são 40% de redução nesses valores nos últimos 6 anos, sendo o menor em 2021.