UFRRJ recebe inscrições para cursos de curta duração

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) está ofertando, por meio da Escola de Extensão, 380 vagas em diversos cursos gratuitos de curta duração. Os cursos ofertados são na modalidade de Educação a Distância (EAD), portanto, as aulas são exclusivamente on-line.

O período de inscrição para os cursos está aberto. De acordo com a universidade, os interessados poderão se inscrever até o dia 8 de maio. As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema SiGAA da UFRRJ.

Ainda de acordo com a universidade, os cursos abarcam as áreas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. A UFRRJ informou ainda que as vagas ofertadas pela Escola de Extensão são para os seguintes cursos:

Curso de Análise Estatística no Software R;

Curso de Editores Científicos;

Construção de Mapas para a Comunidade com o Uso de Geotecnologias Livres;

Delineamento e Análise Farmacêutica no Âmbito Veterinário;

Feminismos Plurais na Prática Docente para a Igualdade de Gênero;

Psicologia do Conflito – Tribalismo Político;

Sexualidades, gênero e educação: as contribuições da psicanálise para a prática docente;

Território e desenvolvimento: da economia solidária à políticas públicas e sociais;

Compreendendo a Interseccionalidade: uma introdução aos Marcadores Sociais da Diferença.

Ainda conforme informado pela UFRR, a carga horária média dos cursos é de 30 horas. Além disso, os alunos que tenham frequência satisfatória e que realizarem todas as atividade dos cursos receberão um certificado de conclusão.

