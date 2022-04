UFSC libera 2ª chamada do Vestibular 2022 e do SiSU

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou nesta terça-feira, dia 12 de abril, as listas da 2ª chamada do Vestibular 2022 e da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Os candidatos podem consultar as listas no site da UFSC.

Além disso, a universidade também divulgou o 1º remanejamento para o primeiro semestre. As listas publicadas incluem os processos de reopção do Vestibular 2022, vagas suplementares para negros, indígenas e quilombolas, licenciatura em Educação do Campo e licenciatura Intercultural Indígena.

De acordo com a UFSC, os novos convocados devem realizar a matrícula on-line até o dia 14 de abril, próxima quinta-feira, por meio do Sistema SiMIG. A universidade especifica ainda que a entrega dos documentos deve ser feita entre 19 de abril e 13 de maio.

Sobre o Vestibular 2022

A UFSC realizou o Vestibular 2022 em apenas uma fase. As provas foram aplicadas nos dias 29 e 30 de janeiro, registrando abstenção de 24,4% dos candidatos. De acordo com a Coperve, comissão responsável pelo processo seletivo, ao todo, nos dois dias de aplicação, 4.428 mil não compareceram às provas.

A oferta da UFSC para esta edição do processo seletivo foi de 4.521 vagas. As vagas são para 102 cursos de graduação ministrados nos campi da universidade em Florianópolis, Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville.

A universidade reservou metade das vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas.

Vagas do SiSU

Conforme o termo de adesão da UFSC ao SiSU 2022/1, ao todo, a instituição ofertou 1.930 vagas em mais de 100 cursos de graduação para a seleção que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Do total das vagas, 740 foram para a ampla concorrência. A UFSC reservou 204 vagas para as ações afirmativas e 986 vagas segundo a Lei nº 12.711/2012.

