UFU divulga convocados da 2ª chamada da lista de espera do SiSU 2022/1

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) liberou a 2ª chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1. Desse modo, os candidatos podem conferir a lista de novos convocados no site da Prograd (Pró-Reitoria de Graduação).

De acordo com o cronograma da universidade, a manifestação de interesse para as vagas na 2ª chamada da lista de espera deve ser feita a partir desta segunda-feira (25), até as 11h de quarta-feira (27).

A partir da lista de candidatos que manifestarem interesse por vaga, a UFU vai abrir a solicitação da matrícula. Os convocados poderão realizar as matrículas a partir das 16h da quarta-feira (27), por meio do Portal da UFU. O prazo máximo para as matrículas é 29 de abril, próxima sexta-feira.

A UFU prevê uma 3ª e 4ª chamadas para os dias 27 de abril e 1 e 22 de junho, respectivamente.

UFU ofertou mais de 3 mil vagas no SiSU 2022/1

Segundo o termo de adesão da UFU ao SiSU 2022/1, a oferta da universidade é de 3.229 vagas. Do total das vagas, 1.606 foram para a seleção em ampla concorrência. Outras 1.623 vagas foram reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

As vagas ofertadas são para 94 cursos de graduação da UFU dos campi de Santa Mônica, Glória e Umuarama, Monte Carmelo, Patos de Minas e Umuarama.

Ao todo, a UFU recebeu 22.671 inscrições via SiSU, sendo 54,1% para a seleção em ampla concorrência e os outros 45,9% para as vagas reservadas.

Veja o termo de adesão da UFU ao SiSU 2022/1.

