UFU libera nova chamada do Vestibular 2021/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) publicou a oitava chamada do Vestibular 2021/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista dos novos convocados por meio do site da universidade.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta chamada devem realizar as matrículas até as 16h desta quarta-feira, dia 20 de abril. Os estudantes devem solicitar a matrícula no portal da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

O estudante que não solicitar a matrícula neste prazo perderá o direito à vaga. O comprovante de vacinação contra a Covid-19 é um dos documentos exigidos para a matrícula, já que o passaporte vacinal é obrigatório para as aulas presenciais segundo protocolo sanitário da universidade.

Conforme indica o edital, há a previsão de mais três convocações do Vestibular 2021/2, com divulgações nos dias 2, 18 e 26 de maio.

Sobre o Vestibular 2021/2

O Vestibular 2021/2 foi feito em apenas uma etapa em decorrência da pandemia da Covid-19. A UFU aplicou as provas do processo seletivo nos dias 21 e 22 de agosto de 2021. Os candidatos ao curso de Medicina fizeram o exame um pouco depois, nos dias 28 e 29 de agosto.

A oferta total da UFU é de 1.614 vagas para o Vestibular 2021/2. Do total das oportunidades, 812 vagas foram reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas são para os campi de Uberlândia, de Patos de Minas, de Monte Carmelo e de Ituiutaba.

O resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, foi publicado no dia 19 de novembro de 2021.

Acesse o edital do Vestibular 2021/2 para mais informações.

