UFV mantém como obrigatório o uso de máscaras nos espaços coletivos

A Universidade Federal Viçosa (UFV) informou nesta sexta-feira, dia 1º de abril, que está mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 nos três campi da instituição.

Desse modo, para acessar os campi de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, estudantes, professores e demais funcionários deverão usar o acessório. A medida também vale para o acesso de visitantes.

A UFV informou que o uso de máscaras continua sendo obrigatório após a prefeitura de Viçosa anunciar que a proteção não será mais necessária na cidade. De acordo com determinação da UFV, a regra não irá se aplicar na instituição.

A decisão da universidade tomou como base o conhecimento científico que fundamenta o trabalho feito no combate à pandemia pela Comissão de Biossegurança e Controle de Infecção no Serviço de Saúde (Biociss), do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV.

Nesse sentido, todos deverão usar máscara para frequentar os ambiente coletivos da instituição, como salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, entre outros espaços. A UFV recomenda uso de máscaras dos tipos KN95, PFF2 e N95, que têm maior poder de filtragem e, por isso, são mais eficientes. A universidade deve fornecer máscaras para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além da obrigatoriedade do uso de máscara, a UFV exige também de sua comunidade acadêmica a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para as aulas presenciais. Sem a vacina, os estudantes não poderão frequentar salas de aula, laboratórios, restaurantes universitários e outros locais dos campi.

Confira aqui as últimas recomendações da UFV para as aulas presenciais.

