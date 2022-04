Última atualização do app Caixa Tem permite com que usuários solicitem empréstimo

A atualização mais recente do aplicativo Caixa Tem está permitindo com que os seus usuários solicitem a contratação de empréstimo no valor de até R$ 1 mil. Esse processo além de ser rápido, pode ser feito de forma gratuita e abre a possibilidade de aceder à um crédito pessoal.

O app Caixa Tem criado ainda em 2020, para servir como uma opção de como seriam feitos os pagamentos do Auxílio Emergencial, que na oportunidade havia sido criado para proteger os milhões de brasileiros que tinham perdido os seus postos de trabalho por conta da pandemia.

Contudo, mesmo com o fim dos pagamentos do Auxílio Emergencial, o aplicativo que foi criado pela Caixa Econômica Federal segue com a proposta de oferecer inúmeros serviços financeiros e bancarizar os brasileiros que ainda não tinham acesso nem mesmo ao sistema financeiro tradicional.

Veja como a atualização do app permite solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil

Para ter como acessar os serviços do Caixa Tem, como o próprio empréstimo de R$ 1 mil, o primeiro passo é deixar os dados cadastrais em dia. Uma dica para agilizar o processo de atualização do cadastro, é ter em mãos algum documento de identificação com foto, como o Documento de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação.

O aplicativo Caixa Tem está disponível tanto para os dispositivos móveis iOS como também para Android. Após realizar o login em sua conta, na página inicial deste app, selecione a alternativa “Atualizar cadastro” e então toque na mesma. Estando com o seu documento de identidade em mãos, clique em “Vamos começar”.

Caso o seu endereço esteja correto e devidamente atualizado, toque em sim e confirme que está correto. Por fim, clique em “Próximo” para conferir todas as informações, bastando seguir as instruções e enviar as imagens para a análise do sistema. A previsão é de que em até 48h, o Caixa Tem tratará de liberar todas as funcionalidades da ferramenta.

Governo Federal acompanha Caixa Tem e expande possibilidades de crédito

Também na última semana, o Governo Federal lançou o novo Programa de Renda e Oportunidade, incorporando uma série de medidas que têm como intuito injetar mais de R$ 150 bilhões na economia do país. Dessa forma, uma das grandes novidades que contempla esse programa é a ampliação da margem do empréstimo consignado aos brasileiros.

Para os beneficiários do Auxílio Brasil, a chegada do novo programa também abrirá uma margem para a contratação de empréstimo consignado, assim como também deverá acontecer para os aposentados e pensionistas do INSS. Para anunciar o programa, Pedro Guimarães destacou sobre como buscar o crédito através do Caixa Tem, ressaltando que somente nos últimos 2 anos mais de 100 milhões de brasileiros abriram alguma conta digital.

Outro ponto de destaque da poupança social digital Caixa Tem é a possibilidade de realizar pagamentos de boletos e contas através da ferramenta, além de compras com o cartão de débito virtual. Durante os pagamentos do Auxílio Emergencial, muitos usuários também realizaram transferências (sem custos) para outras contas digitais.