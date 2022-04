Últimas semanas: parque de diversões recebe público com promoções especiais em Salvador

Foto: Divulgação

O Fiesta Park, localizado na Avenida Paralela, está em suas últimas semanas em Salvador. Com 16 brinquedos, dentre eles a montanha-russa Looping Star, Over The Top, Xtreme e mais, a atração finaliza temporada com promoções especiais.

Na compra do passaporte mais um quilo de alimento, duas pessoas podem brincar, além do valor ser meia para todos. O Fiesta Park funciona através de subdivisões em sessões, que vão das 15h às 22h.

Fiesta Park

Onde: Avenida Paralela, próximo ao Shopping Paralela

Horário: Subdividido em sessões, que vão das 15h às 22h.

Valores:

Promoção da semana meia para todos – Segunda, terça, quinta e sexta :

Primeira sessão: 17h às 19h30: R$35 meia entrada

Segunda sessão: 20h às 22h: R$35 meia entrada

Sessão Top: 17h às 22h: R$60 meia entrada

Sábado, Domingo e Feriado:

Primeira sessão: 15h às 17h: R$40 meia entrada

Segunda sessão: 17h30 às 19h30: R$40 meia entrada

Terceira sessão: 20h às 22h: R$40 meia entrada

Sessão Top: 15h às 22h: R$70 meia entrada

*Parque não abre às quartas-feiras, exceto feriados

Leia mais sobre Entretenimento no iBahia.com e siga o portal no Google notícias