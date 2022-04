UnB publica 2ª chamada do Vestibular 2022

A Universidade de Brasília (UnB) publicou na noite de ontem, dia 5 de abril, a segunda convocação de candidatos selecionados pelo Vestibular de 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova convocação por meio do site do Cebraspe.

De acordo com a universidade, ao todo, foram aprovados 125 candidatos nesta 2ª chamada do Vestibular 2022.

Os convocados deverão realizar as matrículas até o dia 8 de abril, próxima sexta-feira, conforme estabelecido na Agenda do Calouro. Para realizar o registro acadêmico, os candidatos devem enviar todos os documentos exigidos por meio da página do Cebraspe.

Ainda de acordo com a UnB, na data de 14 de abril será divulgado o resultado provisório do registro e, no dia 25 do mesmo mês, o definitivo. Há a possibilidade de novas chamadas a partir de 25 de abril.

Como foi o Vestibular 2022?

As provas do Vestibular 2022 aconteceram nos dias 5 e 6 de fevereiro. A UnB aplicou o exame para cerca de 10 mil candidatos. De acordo com o edital, os candidatos responderam quatro provas:

Prova de Conhecimentos I (Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa),

(Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa), Prova de Conhecimentos II (Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia,

(Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia, Redação em Língua Portuguesa ;

; Prova de Conhecimentos III (Biologia, Física, Química e Matemática).

Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Brasília (DF), Brazlândia (DF), Ceilândia (DF), Gama (DF), Planaltina (DF), Sobradinho (DF), Taguatinga (DF), Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

Vagas

Ao todo, a UnB está ofertando 2.112 vagas para diversos cursos de graduação. As oportunidades são para os campi Darcy Ribeiro, Planaltina, Ceilândia e Gama.

Do total das vagas, 1.077 estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas. Além disso, a UnB reserva 112 vagas para os cotistas negros.

Veja mais informações no site da UnB.

