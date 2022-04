UNEP aplica provas do Vestibular 2022 na tarde deste domingo (3)

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realiza neste domingo, dia 3 de abril, a aplicação das provas do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no período da tarde, das 13h30 às 18h30. A UENP espera mais de 2,3 mil candidatos para as provas.

Conforme o edital, os locais de prova serão nas cidades onde são ministrados os cursos de graduação da UENP: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Os candidatos podem consultar os locais de prova no site do Vestibular.

Ainda segundo o edital, o Vestibular 2022 contará com uma prova de redação e uma prova objetiva composta por 60 questões das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia.

De acordo com o protocolo de biossegurança da UENP, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório em decorrência da pandemia da Covid-19. Além disso, a universidade recomenda a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre os candidatos.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova.

Vagas e resultados

A oferta da UENP para o Vestibular 2022 é de 1.083 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. Segundo o edital, do total das vagas, 45% estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, 20% são para as cotas sociais, 20% para as cotas sociorraciais e 5% para as cotas PcD (pessoas com deficiência).

A universidade vai publicar o gabarito das provas no dia seguinte ao dia da realização do Vestibular 2022, em 4 de abril. A divulgação do resultado final está prevista para ser feita até o dia 6 de maio.

Veja mais informações no site da universidade.

