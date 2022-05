Unesp divulga processo seletivo para Professor no campus de Botucatu

Edital oferta vaga para professor assistente na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de professor assistente, com atuação direta no Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do Campus.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação em agronomia ou engenharia agronômica, zootecnia, zootecnia. O salário oferecido pode variar de R$ R$ 4.304,92 a R$ 5.831,21, com carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Unesp. O valor da taxa de inscrição ficou em R$ 118,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório), prova didática e prova de análise e arguição do projeto de pesquisa e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 077/2022