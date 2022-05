Unesp promove Concurso público para Professor

Edital oferta vaga para professor substituto na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) promove a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor substituto, para atuação no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação superior em engenharia civil, sendo requisito mínimo o titulo de Doutor na área. O salário oferecido está fixado em R$ 1.655,35, com carga horária de 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Unesp. A taxa de inscrição ficou no valor de R$ 108,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova didática e análise de Currículo Lattes, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 112/2022