Unicamp divulga datas e regras para pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou, por meio da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. A isenção valerá também para a modalidade Enem-Unicamp 2023.

De acordo com a comissão, os pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023 serão recebidos no período de 16 de maio até o dia 7 de junho. As solicitações devem ser feitas exclusivamente no site da Comvest.

Podem solicitar o benefício estudantes da rede pública de ensino de todo o Brasil. A partir deste ano, a Unicamp ampliou a isenção para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas particulares como bolsistas. O pré-requisito para receber a isenção, em todas as modalidades, é já ter concluído ou concluir em 2022 o ensino médio.

O benefício será ofertado para quatro modalidades. Confira a seguir:

1 – para candidatos provenientes de famílias de baixa renda oriundos de escolas públicas;

– funcionários da Unicamp/Funcamp; 3 – para aqueles que se candidatarem aos seguintes cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental); e

A oferta da Comvest para a modalidade 1 é de 6.680 isenções, enquanto para a modalidade 4 a oferta é de 150 isenções. O número de isenções para as modalidades 2 e 3 é ilimitado.

Para solicitar o benefício é preciso enviar a documentação exigida pela Unicamp de acordo com a modalidade de isenção. De acordo com a Comvest, a isenção não garante a inscrição dos candidatos no Vestibular Unicamp 2023 e no Enem-Unicamp 2023.

Cronograma do Vestibular 2023

A Unicamp já havia informado anteriormente o cronograma do processo seletivo. Conforme informado pela universidade, o período de inscrição do Vestibular 2023 será de 1º de agosto a 2 de setembro.

A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para 6 de novembro, enquanto as provas da 2ª fase acontecerão nos dias 11 e 12 de dezembro. O cronograma indica ainda que a divulgação do resultado final está prevista para o dia 6 de fevereiro.

