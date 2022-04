Unicamp informa período para pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou uma previsão do período de inscrição do Vestibular 2023 e informou também as datas para o envio dos pedidos de isenção da taxa.

De acordo com a Unicamp, os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 serão recebidos no período de 16 de maio a 7 de junho.

Os interessados deverão solicitar o benefício no site da Comvest, comissão responsável pelos vestibulares da Unicamp, e enviar os documentos exigidos de acordo com a modalidade.

Conforme a comissão, poderão solicitar o benefício da isenção os estudantes de baixa renda e de escola pública (Modalidade 1), candidatos funcionários da Unicamp e da Funcamp (Modalidade 2), e candidatos aos cursos noturnos de Licenciatura e de Tecnologia (Modalidade 3).

Obras literárias

A Unicamp decidiu manter no Vestibular 2023 a mesma lista de obras literárias obrigatórias usada na última edição do seu vestibular. Desse modo, serão cobradas as seguintes obras:

“Carta de Achamento do Brasil”, de Pero Vaz de Caminha;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Tarde”, de Olavo Bilac;

“Bons dias”, de Machado de Assis;

“Sonetos escolhidos”, de Luís de Camões;

“Sobrevivendo no inferno”, de Racionais MC’s;

“O seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“O marinheiro”, de Fernando Pessoa;

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“O ateneu”, de Raul Pompeia.

De acordo com a Comvest, as inscrições do Vestibular 2023 estão previstas para acontecer entre os meses de agosto e setembro deste ano. A Unicamp deve publicar um edital com todas as datas e informações do processo seletivo.

