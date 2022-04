Unifadra informa período de inscrição do Vestibular de Inverno de Medicina 2022/2

As Faculdades de Dracena (Unifadra) divulgaram o período de inscrição e demais datas do Vestibular de Inverno de Medicina 2022/2. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas a partir das 10h do dia 04 de abril até as 23h59 do dia 18 de julho .

As inscrições devem ser feitas virtualmente, na Área do Candidato do site da Fundação Vunesp, responsável por organizar o Vestibular de Inverno de Medicina 2022/2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00. O pagamento deve ser feito até 19 de julho.

Seleção via Enem

Conforme divulgado pela Unifadra, a seleção dos candidatos será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, o candidato deverá informar, no ato da inscrição, os anos do Enem deseja que as notas sejam consideradas. Serão aceitas as edições de 2010 a 2021.

O candidato que informar ter realizado duas ou mais edições do exame terá considerada a edição na qual obteve o melhor desempenho para fins de classificação.

Vagas e resultados

A oferta total da instituição para esse processo seletivo é de 45 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano.

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final, com a lista de convocados para a matrícula, está prevista para o dia 25 de julho, a partir das 14 horas. Os candidatos poderão consultar a relação de aprovados no site da Vunesp e no site da Unifadra. A instituição ainda não informou o período de matrícula.

Veja mais informações no edital do processo seletivo.

