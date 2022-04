Unifap prorroga período de inscrição do PS 2022 até 10 de abril

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) prorrogou até o dia 10 de abril o período de inscrição do Processo Seletivo (PS) 2022. Desse modo, os interessados poderão realizar as inscrições até este domingo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através no site da Unifap. De acordo com o edital do PS 2022, as inscrições são gratuitas.

Podem realizar as inscrições os estudantes que tenham feito uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram mais de 100 pontos em cada uma das provas, incluindo a prova de redação. A classificação dos candidatos será feita exclusivamente a partir das notas do Enem 2020 e 2021.

Vagas e resultados

A oferta da Unifap para o PS 2022 é de 700 vagas distribuídas nos campi Marco Zero e Santana. Segundo o edital, metade das vagas está reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas.

A Unifap vai conceder 20% de bônus sobre a nota do Enem para os candidatos que cursaram o ensino médio ou equivalente, ou concluíram por meio do Enem ou Encceja, no estado do Amapá, na Mesorregião do Marajó ou no município de Almeirim.

Para ter direito à bonificação o candidato deve solicitá-la no momento da inscrição e deve ainda enviar documentos que comprovem a escolaridade e a residência nos locais informados acima. A Unifap deve liberar o resultado provisório da bonificação no dia 22 de abril.

A divulgação do resultado provisório do PS 2022 está prevista para o dia 6 de maio. Os candidatos poderão entrar com recurso nos dias 9 e 10 seguintes. O resultado final, com a lista de classificados, será publicado em 13 de maio.

De acordo com o cronograma, as matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas entre os dias 20 e 31 de maio.

