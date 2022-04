Unimed anuncia NOVOS empregos em Minas Gerais

A Unimed, referência em operadoras de saúde no Brasil, anuncia novos empregos em Minas Gerais. As vagas disponíveis são para atuar em diferentes níveis hierárquicos da companhia. Para se candidatar, os profissionais interessados devem possuir todos os requisitos mínimos da função desejada. Acompanhe os cargos e mais informações sobre o cadastro!

Unimed está contratando profissionais em Minas Gerais

A Unimed, uma das maiores empresas do setor da saúde no Brasil, está disponibilizando novas oportunidades de emprego para moradores de Minas Gerais. As vagas são destinadas a diferentes cargos dentro da unidade, e exigem do profissional qualificações que alteram conforme o cargo ofertado.

Veja as vagas disponíveis e como realizar a inscrição:

Atendente Colhedor : ensino técnico concluído em áreas relacionadas, experiência com coleta;

: ensino técnico concluído em áreas relacionadas, experiência com coleta; Fonoaudiólogo : graduação concluída, registro no conselho regional, especialização em fonoaudiologia hospitalar e experiência com idosos será um diferencial;

: graduação concluída, registro no conselho regional, especialização em fonoaudiologia hospitalar e experiência com idosos será um diferencial; Técnico Enfermagem Neonatal PCD : vaga exclusiva para portadores de deficiência, experiência em neonatal, técnico concluído em enfermagem;

: vaga exclusiva para portadores de deficiência, experiência em neonatal, técnico concluído em enfermagem; Auxiliar Administrativo Maternidade PCD : conhecimento básico em informática, Pacote Office e ensino médio concluído;

: conhecimento básico em informática, Pacote Office e ensino médio concluído; Assistente de Atendimento ao Cliente PCD : conhecimento básico em informática e ensino médio concluído;

: conhecimento básico em informática e ensino médio concluído; Auxiliar de Atendimento Recepção PCD : vivência na função e ensino médio completo;

: vivência na função e ensino médio completo; Auxiliar de Atendimento ao Cliente Laboratório PCD: ensino médio concluído, conhecimento em informática e experiência em áreas de laboratório.

Veja também: DHL Express divulga NOVAS vagas de emprego; confira

Como se candidatar

Para fazer parte do grupo de colaboradores Unimed, os profissionais que residem em Minas Gerais e atendem todas as exigências do cargo pretendido podem realizar a sua candidatura através da página de candidatura.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!