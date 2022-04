Unimed anuncia vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Unimed, referência no setor da saúde, anunciou novos empregos no Rio de Janeiro. As novas vagas são destinadas a várias áreas da companhia. Os candidatos interessados em uma função devem preencher todos os requisitos mínimos necessários, a fim de serem contratados. Confira as informações e verifique como se candidatar.

Unimed abre novas oportunidades de emprego

A Unimed, uma das maiores empresas de saúde do Brasil, está disponibilizando novas vagas de emprego para moradores do estado do Rio de Janeiro. As chances são para uma variedade de cargos dentro das unidades, cada um exigindo diferentes qualificações profissionais, dependendo da função desejada.

Acompanhe as oportunidades para se inscrever nas funções da companhia:

Conectividade e Segurança – Analistas de Suporte Pleno : superior completo em áreas afins, conhecimento técnico em segurança e conectividade, conhecimento em Secure Network, Access Point, definição de arquitetura, Linux, Cloud e Active Directory;

: superior completo em áreas afins, conhecimento técnico em segurança e conectividade, conhecimento em Secure Network, Access Point, definição de arquitetura, Linux, Cloud e Active Directory; Analistas de Suporte Pleno Microsoft : experiência com suporte a ambientes, superior em áreas afins, experiência em investigação de RCA, sistemas operacionais Microsoft, desenvolvimento de Script, Power Bi, Grafana e Office365;

: experiência com suporte a ambientes, superior em áreas afins, experiência em investigação de RCA, sistemas operacionais Microsoft, desenvolvimento de Script, Power Bi, Grafana e Office365; Auditores de Sistemas: superior completo em áreas relacionadas, conhecimentos em COBIT, LGPD e experiência em auditorias de TI.

Como se candidatar

Os candidatos que residirem no estado do Rio de Janeiro e atenderem a todos os requisitos para o trabalho, poderão preencher sua ficha cadastral através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.