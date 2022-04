UNIPAC JF recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2022/2

O Centro Universitário Presidente Antônio Carlos de Juiz de Fora (UNIPAC FJ) abriu o período de inscrição do Processo Seletivo Vestibular 2022/2 do curso de Medicina. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até as 16h do dia 31 de maio.

Os interessados deverão realizar as inscrições virtualmente, exclusivamente por meio do site do UNIPAC JF. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a data de pagamento. Para pagamentos até o dia 2 de maio, o valor é de R$ 540,00. Para pagamentos feitos entre 3 e 31 de maio, o valor será R$ 690,00.

A oferta total do UNIPAC JF é de 34 vagas para o curso de Medicina (período integral) para ingresso no segundo semestre deste ano.

Provas e resultados

As provas do Vestibular de Medicina 2022/2 serão realizadas presencialmente, no dia 4 de junho, com início às 14h. A aplicação será nas cidades de Belo Horizonte (MG) ou em Juiz de Fora (MG).

De acordo com o edital, os candidatos responderão a uma prova composta por questões objetivas sobre o conteúdo programático do ensino médio e uma prova de redação.

Ainda conforme o edital, a divulgação dos gabaritos deve ser feita até as 10h do dia 5 de junho no site da instituição. Já o resultado final, com a lista de aprovados na prova objetiva e na prova de redação, está previsto para o dia 20 de junho.

Os candidatos aprovados no processo seletivo devem realizar as matrículas 24, 27 e 28 de junho. A entrega da documentação exigida deve ser feita presencialmente, na Secretaria do UNIPAC JF.

Acesse o site da instituição para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UnB libera lista de convocados na 2ª chamada do Vestibular 2022; saiba mais detalhes.