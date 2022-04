Universo gamer atrai soteropolitanos ao BeyondExpo no fim de semana

Foto: Jefferson Peixoto/Secom e Divulgação Após hiato de quase três anos por causa da pandemia, Salvador voltou a ser palco de eventos gamers presenciais com a BeyondExpo, que aconteceu no último fim de semana, 16 e 17 de abril, no Centro de Convenções de Salvador (CCS), na Boca do Rio. A atividade foi realizada pela Beyond Digital Sports (BDS), em parceria com a Prefeitura de Salvador e apoio da CCS.

Além dos fãs de jogos eletrônicos presentes no evento, milhares de pessoas puderam assistir a mais de 20 horas de conteúdos ao vivo transmitidos via streaming. Na ocasião, o público pode entrar em contato com marcas como Warner, IGG (I Got Games), Redragon, Sebrae, Saga, Crazy Animes, Flitz, São Jogue, PlayGround, Select Investimentos, Pizzaria Supreme, entre outras. Evento reuniu amantes do universo gamer em Salvador Influenciadores e profissionais do setor também estiveram presentes na BeyondExpo, como Daniele Cherna (atleta baiana do time INTZ e fundadora da Associação Feminina Gaming do Brasil), Ana Antar (baiana e produtora nacional do WGB – Women Gaming Brazil, evento de desenvolvimento de jogos focado em mulheres cis/trans e pessoas não-bináries), e Gabriel “Kami” Bohm (ex-pro-player, bicampeão brasileiro de LOL e atual streamer da paiN Gaming).

Os convidados especiais debateram temas como nível competitivo dos eSports no país, desafios da diversidade na cena gamer, jogabilidade de games lançados recentemente, games como primeiro grande teste do metaverso publicitário, relacionamento entre pais e filhos, inovações tecnológicas no mercado gamer, entre outros.