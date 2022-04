Em busca de uma oportunidade de mprego? Saiba que o UP Consórcios oferece vagas para área de Vendas. Fundada em fevereiro de 2019, a empresa é uma fintech da Embracon, desenvolvida pela área de inovação, que ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos com planejamento financeiro. O negócio é conhecido pela recompra garantida para a cota contemplada, com as parcelas pagas corrigidas pelo índice oficial da Poupança.

Atualmente, o UP Consórcios oferece crédito para a aquisição de bens (carros e imóveis) e serviços (festas, viagens, cursos, reformas, estética, entre outros), com planos de 20 a 180 parcelas.

Dentre as vagas oferecidas, destacam-se as posições para Operador de Televendas e Consultor de Inside Sales, cuja atuação é no esquema de regime híbrido (uma vez por semana na empresa). Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos tenham boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, uma vez que atuarão diretamente com os clientes.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como:

Vale Transporte;

Vale Refeição ou Alimentação;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de Vida;

Bolsa Educação para graduação;

Licença paternidade de 20 dias;

Licença maternidade de 6 meses;

Beneficio do casamento;

Empréstimo Consignado;

Day off de aniversário;

Academia;

Salão de Beleza;

Grêmio Virtual, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar o currículo diretamente no site: https://www.upconsorcios.com.br/up-contrata.