UPF recebe inscrições para 4 cursos híbridos até 29 de abril

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com o período de inscrição aberto para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas em quatro cursos híbridos. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 29 de abril.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UPF. O processo seletivo conta com duas modalidades de seleção: prova on-line ou aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos podem escolher a forma de ingresso na graduação.

As vagas ofertadas pela UPF para esse processo seletivo visa o ingresso nos seguintes cursos: Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Serviço Social, Curso Superior de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Bacharelado em Agronegócio.

De acordo com a instituição, os cursos têm duração variada, de 6 a 8 semestres. O início das aulas está previsto para o dia 2 de maio.

Os cursos híbridos da UPF contam com a oferta de aulas presenciais e remotas (formatos síncrono e assíncrono). Desse modo, há as aulas on-line com presença de professor em tempo real e aulas para estudo autônomo, com ajuda de um tutor. As aulas presenciais são ministradas em unidades de ensino da UPF, enquanto as aulas EaD ocorrem em Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).

De acordo com a professora Dra. Cristina Fioreze, integrante da Comissão dos Cursos Híbridos da UPF, a universidade recebeu a nota 5 nos cursos híbridos, conceito máximo da avaliação feita pelo Ministério da Educação (MEC).

Acesse o site da universidade para mais informações.

