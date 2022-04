UpFlux abre vagas para áreas comercial e desenvolvimento

A UpFlux, empresa que atua por meio de Inteligência Artificial e Process Mining, anunciou a abertura de vagas para suas áreas comercial e desenvolvimento.

Há chances para os cargos de Executivo de Contas, Analista de Pré-vendas (SDR), Desenvolvedor Back-End (C#), Desenvolvedor de Integração Sr e Desenvolvedor Front-End (Angular). Embora os requisitos variem de acordo com a função desejada, todas elas são para atuação no regime de trabalho remoto – o que permite a candidatura de pessoas de todas as regiões do Brasil.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como: day off de aniversário,Prêmio por Indicação de novos profissionais, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, convênio com a Farmácia Sesi, convênio com o SESC, descontos exclusivos através de parcerias, estacionamento, copa e mais. Ainda, a empresa oferece auxílio de mudança para aqueles profissionais que precisam trabalhar pessoalmente e não sejam da região de Jaraguá do Sul, mas tenham interesse em realizar a mudança.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão conferir a lista de oportunidades disponíveis em https://upflux.enlizt.me/, onde também estão as informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

A UpFlux é uma startup que utiliza a mineração de processos para identificar problemas e oferecer soluções para instituições de saúde. A empresa, cuja sede é em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, projeta crescimento de 300% para 2022.

Atualmente, a companhia conta com 60 clientes – principalmente clínicas, hospitais e operadoras de saúde – em todas as regiões do país, dentre eles: Dasa, Unimed e MedSenior.