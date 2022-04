Uso de máscaras passa a ser facultativo em Lauro de Freitas; veja exceções

Foto: Heloise Hamada/G1

A prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados da cidade. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, a decisão vale para quase todos os lugares fechados, com exceção dos locais onde é indicada a manutenção da proteção, como estabelecimentos de saúde, cinemas, transporte público, escolas e faculdades.

Já em locais abertos, o item de segurança deve ser utilizado quando houver filas, em feiras livres ou ruas com intensa interação entre as pessoas.

O decreto ressalta que pessoas sintomáticas para Covid-19, ou seja, que apresentem coriza, tosse, febre, dores no corpo, dor de garganta ou de cabeça devem permanecer utilizando a máscara de proteção até que os sintomas desapareçam. E orienta que pessoas idosas, gestantes ou imunossuprimidas continuem utilizando a proteção ainda que estejam com o esquema vacinal em dia.

Continua obrigatório a comprovação da vacina contra a Covid-19 para os públicos alcançados pela imunização. Crianças menores de cinco anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, que ainda não estão inseridas nos públicos alvos da vacina contra a covid-19 estão isentas da verificação.

As medidas são de caráter temporário e valem até dia 22 de abril, quando podem ser revogadas ou prorrogadas por meio de decreto, seguindo os critérios epidemiológicos da pandemia do coronavírus no município.

Além dessa medida, o decreto publicado nesta sexta também libera a capacidade total de público em eventos públicos ou privados de acordo com a limitação de seus espaços.

Vacinação

Mais de 200 mil pessoas em Lauro de Freitas já receberam a primeira dose da vacina que protege contra a doença e cerca de 81 mil já compareceram a um ponto de vacinação para tomar a segunda dose ou dose única.

Os números de casos registrados da Covid-19 estão estáveis com apenas uma pessoa internada, de acordo com boletim epidemiológico emitido nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Duas pessoas estão em recuperação e 26 aguardando resultado do exame.

