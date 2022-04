Uso do FGTS na quitação de parcelas de imóvel é aprovado

Os trabalhadores que possuem imóveis financiados poderão utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar até 12 prestações em atraso. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS na última terça-feira (19). Desse modo, os trabalhadores terão entre os dias 2 de maio a 31 de dezembro de 2022 para utilizar o saldo do FGTS desta forma.

Vale ressaltar que o fundo de garantia também pode ser utilizado para diminuir o número de prestações, bem como para reduzir o valor das parcelas. Para isso, é necessário que o trabalhador com financiamento imobiliário tenha saldo do FGTS em uma conta em seu nome.

Recentemente, o governo federal tem divulgado diversas possibilidades de utilizar o saldo do Fundo de Garantia, visando movimentar a economia do país. Para a oposição, a intenção é aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro em ano eleitoral.

Financiamento imobiliário com o saldo do FGTS

Para sacar o saldo do FGTS na aquisição de um imóvel próprio (já pronto ou em construção), é necessário que o trabalhador em regime CLT possua ao menos três anos de contribuição. De acordo com as regras, a contagem pode ser feita somando o tempo de trabalho em uma empresa, bem como em empresas diferentes.

Para conseguir utilizar o saldo do FGTS para adquirir um imóvel, o trabalhador não pode ser proprietário de outro imóvel residencial no mesmo município, região metropolitana ou em cidades vizinhas de onde mora ou trabalha. Vale destacar que o valor máximo da casa ou apartamento não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão.

O saldo do FGTS não pode ser usado para comprar imóveis comerciais, reformar e/ou aumentar casas e apartamentos, comprar terrenos e materiais de construção ou adquirir imóveis para terceiros. Apesar disso, a Caixa Econômica Federal informa que em casos de imóveis mistos, ou seja, destinados à residência do trabalhador e à instalação de atividades comerciais, o FGTS pode ser utilizado para a compra da área residencial.

Saiba como consultar o saldo do fundo de garantia

A possibilidade de abater parcelas de financiamento imobiliário em atraso utilizando o saldo do FGTS tem chamado a atenção de muitos trabalhadores. Desta forma, é importante saber como consultar o valor disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

A consulta do saldo pode ser feita por meio do aplicativo FGTS, bem como pelo site da Caixa Econômica Federal, neste último caso é preciso ser correntista da instituição. Ambas as opções são bastante fáceis e o App está disponível para aparelhos Android (Google Play) e IOS (Apple Store). Para conferir o saldo por meio do App, é preciso se cadastrar informando o CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Também será preciso cadastrar uma senha de acesso.

Outra opção para ficar por dentro dos depósitos e saldo do FGTS são as mensagens de textos gratuitas. Nesse caso, os trabalhadores precisam fazer a adesão da opção nos terminais de autoatendimento da Caixa para receber informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do fundo de garantia.