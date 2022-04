Vacinação contra Covid-19 em Salvador segue com mutirão de 3ª e 4ª doses no feriado

Foto: Bruno Concha/Secom



A vacinação contra Covid-19 segue no esquema de mutirão para aplicação da 3ª e 4ª dose em Salvador nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes. O atendimento será feito de 8h às 13h.

Segundo a prefeitura, a 3ª dose de adultos será na modalidade “Liberou Geral”, ou seja, mesmo não morando em Salvador ou não tendo tomado as doses na capital baiana, o cidadão será vacinado. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia. Para o acesso à 4ª dose do imunizante, as pessoas com 80 anos ou mais e indivíduos imunossuprimidos devem estar com o nome no site da SMS, no site da secretaria.

Devido ao mutirão exclusivo da 3ª e 4ª dose, estará suspensa, nesta quinta-feira (21), a vacinação de 1ª e 2ª doses para crianças, adolescentes e adultos; a 1ª, 2ª e 3ª dose para gestantes e puérperas; e a 2ª dose da CoronaVac, Oxford e Pfizer para pessoas com 18 anos ou mais.

*3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 21/12/2021 – LIBEROU GERAL



*3ª DOSE – PFIZER: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 23/2/2022

*4ª DOSE: PESSOAS IMUNOSSUPRIMIDAS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 21/12/2021

*4ª DOSE: IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 21/12/2021

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Curralinho, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Sussuarana, USF Cajazeiras V, UBS Barbalho, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF KM17 (Itapuã), USF San Martin I, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Boa Vista de São Caetano e USF Plataforma.

