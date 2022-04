Vai se envolver? Anitta e Jack Harlow surgem em clima de romance e fãs shippam o casal

Após chegar ao topo da música mundial, Anitta pode estar também iniciando um novo romance. É o que fãs da cantora especulam desde que ela surgiu ao lado de Jack Harlow, o novo fenômeno do rap e um dos queridinhos da América atualmente.

Depois de posar ao lado do rapper de 24 anos na festa de Ronaldinho Gaúcho, e também com os brasileiros Felipe Ret e L7nnon, em Miami, Anitta começou a interagir no perfil do moço no Instagram. Curtindo e comentando algumas fotos.

Harlow, por sua vez, chegou a filmar Anitta quando ela foi abordada por fãs brasileiros no mesmo restaurante em que foi festejado os 42 anos do craque do futebol.

Com direito a marcação e uma estrelinha. Na mesma semana, de volta ao Brasil, Anitta ganhou uma festa surpresa da família e dos amigos mais próximos. E quem estava lá? Sim, Jack Harlow, que mais uma vez teve a companhia de L7 e também de Pedro Sampaio.

Ele veio ao Brasil para se apresentar no Lollapalooza, em São Paulo. E no mesmo dia em que Anitta participou do show de Miley Cyrus. Antes disso, porém, um post da brasileira chamou atenção.

Ao mostrar e legendar sua “semana incrível”, Anitta listou entre os cliques, um em que aparecia juntinho de Harlow, em seu pós-festa. Sem marcá-lo. os seguidores dos dois, muito atentos, começaram a questionar se é namoro ou feat. Ou os dois. Por que não?

Em setembro do ano passado, os dois já colocavam uma pulguinha na orelha dos fofoqueiros em ação ao começarem a se seguir. Logo após o Met Gala, em Nova York, em que ambos compareceram.