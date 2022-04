Vai se repetir? Saiba quais personagens morreram na primeira versão de ‘Pantanal’

O iBahia preparou uma lista com as principais para você ir se preparando caso aconteça na trama das 21h.

Isso mesmo! Madeleine morreu na trama original de Pantanal. A personagem precisou ter um fim na novela para poder liberar a atriz Ittala Nandi a produzir o filme “Índia: Caminho dos Deuses”, de acordo com informações do “Na Telinha”.

O casal que morreu na trama original também foi alvo de assassinos mandados para exterminar a família Marruá no remake da Globo. Gil foi assassinado primeiro, pouco tempo depois de conhecer sua filha. Já Maria, interpretada por Cássia Kiss e anos depois por Juliana Paes, ainda conseguiu criar Juma antes do destino trágico.

Interpretado por Claudio Marzo, o protagonista morre na reta final da trama após ter um infarto no meio do Pantanal. Apesar da morte, ele não some da novela, José Leôncio se junta ao Velho do Rio, que é seu pai, para se tornar o novo guardião do local.



