Vale-Gás começa nesta quinta-feira; quem nunca recebeu terá chances?

O vale-gás deverá iniciar nesta quinta-feira (14) a terceira rodada de pagamentos oficiais. Entretanto, parte dos brasileiros que estão dentro das regras do programa ainda não receberam nenhuma parcela do benefício. Esses cidadãos querem saber se eles terão uma chance de entrar no projeto neste mês de abril.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, a resposta é sim. O Governo Federal anunciou há algumas semanas que seguirá inserindo mais gente dentro da folha de pagamentos do vale-gás a cada nova liberação. Dessa forma, podemos dizer que mais usuários entrarão no projeto neste mês de abril.

Ainda segundo o Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões de pessoas receberam o vale-gás nacional em fevereiro. O número já representa um aumento em relação ao que se viu em janeiro, quando pouco mais de 4 milhões conseguiram pegar o dinheiro do benefício na primeira liberação.

O tamanho do aumento, no entanto, pode decepcionar algumas pessoas. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o Governo não aumentou o seu orçamento para os pagamentos do vale-gás este ano. O montante separado para os repasses segue o mesmo de sempre. Isso significa dizer que não há como realizar grandes alterações.

Fontes de dentro do Ministério da Cidadania, apontam que o aumento no número de usuários do vale-gás nacional será de pouco mais de 100 mil pessoas, algo semelhante ao que aconteceu entre a primeira e a segunda parcela da liberação. Os números ainda precisam passar por uma confirmação do Governo Federal.

Aumento no tamanho

No último mês de março, o Senado Federal aprovou um projeto que muda a maneira como o país trata o preço do seu combustível. Dentro do texto, os senadores também aprovaram mudanças no vale-gás nacional do Governo Federal.

Entre outras coisas, os parlamentares apontaram que o Planalto precisa dobrar o número de usuários do benefício. Caso aconteça, então o Governo Federal teria que subir a quantidade de beneficiários do projeto para algo em torno de 10 milhões de pessoas.

O texto em questão foi aprovado apenas no Senado Federal. Ele ainda precisa passar pela análise e aprovação da Câmara dos Deputados, além da sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso, as mudanças ainda não valem para os pagamentos de abril.

Vale-gás de R$ 51?

Nesta terça-feira (12), o Governo Federal iniciou o processo de atualização dos dados do app oficial do Auxílio Brasil. Dessa forma, alguns usuários já estão recebendo as atualizações relacionadas ao valor do vale-gás em abril.

De acordo com esses relatos, o Governo Federal promete pagar R$ 51. Caso se confirme, isso significaria um aumento de R$ 1 em relação ao último pagamento, que foi de R$ 50 no mês de fevereiro.

De qualquer forma, o Governo Federal ainda não confirmou o número de maneira oficial. É provável que eles façam isso ainda nesta semana. As liberações da terceira rodada acontecerão no mesmo ritmo dos pagamentos do Auxílio Brasil.

Fonte: Notícias Concursos