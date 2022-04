Valor do vale-gás deve subir em abril, dizem especialistas

O valor do vale-gás nacional deverá subir neste mês de abril. Essa ainda não é uma informação oficializada pelo Governo Federal, mas é a projeção que os principais especialistas em economia do país fazem. A notícia pode ser vista de duas formas, já que o aumento do vale-gás pressupõe a elevação no preço do botijão.

De acordo com o texto oficial que cria o vale-gás, o valor do programa deve sempre variar de acordo com o preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Todos os meses, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulga essa média, e o Governo passa a ter a obrigação de pagar ao menos a metade disso.

Se o preço médio do botijão de gás for R$ 100, por exemplo, o Ministério da Cidadania passa a ter a obrigação de pagar pelo menos R$ 50 de vale-gás para todas as pessoas que fazem parte do programa. Dessa forma, se o preço sobe, o valor do projeto também sobe. Se cair, o benefício também cairá.

Para este próximo mês de abril, o Governo Federal ainda não sabe qual será o patamar exato dos pagamentos. Mesmo porque a ANP ainda não divulgou os preços médios. Na avaliação de especialistas, no entanto, a tendência natural é de que os valores subam. Há quem diga que a média poderá passar dos R$ 110.

Analistas creditam o possível novo aumento às consequências econômicas da Guerra da Ucrânia. Com todos os problemas envolvendo a crise do petróleo entre Rússia, Estados Unidos e a União Europeia, os efeitos começam a ser sentidos no Brasil não apenas no preço do botijão de gás, mas dos combustíveis e dos alimentos também.

Reajustes nos estados

Nesta sexta-feira (1), a expectativa é de que alguns estados já anunciaram reajustes para cima no valor do botijão de gás. A Bahia, por exemplo, divulgou a informação de que, por lá, o aumento ficará entre R$ 5 e R$ 7.

Considerando que a informação se confirme, só neste estado nordestino o valor médio de botijão de gás ficaria em R$ 132. O número já ajudaria a subir o patamar do vale-gás nacional para cima neste mês de abril.

Preciso me inscrever?

De acordo com o Governo Federal, não existe qualquer tipo de inscrição direta para o vale-gás nacional. Os cidadãos precisam atentar apenas para a manutenção da atualização dos dados do Cadúnico.

Além disso, o Governo também analisa os dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o projeto, o vale-gás também seleciona as pessoas deste grupo.

Quando será liberado o Vale-Gás?

O pagamento do Vale-Gás para todo o Brasil está sendo liberado de acordo com o número final do NIS de cada cidadão. O benefício, vale destacar, é liberado juntamente com o Auxílio Brasil.

Para o mês de abril, o calendário do Vale-Gás é o seguinte:

NIS final 1: 14 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 20 de abril

NIS final 5: 22 de abril

NIS final 6: 25 de abril

NIS final 7: 26 de abril

NIS final 8: 27 de abril

NIS final 9: 28 de abril

NIS final 0: 29 de abril

Consulta do vale gás pelo CPF Os cidadãos podem consultar as informações pelos aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem. Para os beneficiários do novo Bolsa Família que ainda recebem o vale gás, podem verificar o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil. Os demais, aqueles que não recebem o Auxílio Brasil, mas que se encaixam nas regras de concessão do Auxílio Gás, podem consultar o benefício pelo Caixa Tem, onde também é possível movimentar os valores. Por fim, para selecionar as famílias que participarão do programa Auxílio Gás, o governo vai ordenar, de modo que priorize as famílias nas seguintes condições: Com dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores;

Com menor renda per capita;

Com maior quantidade de membros na família;

Beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; e

Com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Além do vale-gás

Segundo o Ministério da Cidadania, o Governo Federal não fará apenas os pagamentos do vale-gás nacional neste mês de abril. Eles também deverão seguir com os repasses do Auxílio Brasil. As datas de liberações, aliás, são as mesmas.

Juntos, os dois projetos atendem pouco mais de 18 milhões de pessoas. De toda forma, o Governo deverá divulgar ainda na próxima semana, os dados de números de usuários dos dois programas para este mês de abril.