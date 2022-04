Van cai em ribanceira após ataque de abelhas e passageiros ficam feridos na Bahia

Foto: Fala Genefax

Onze pessoas ficaram feridas depois que a van onde elas estavam caiu em uma ribanceira durante um ataque de abelhas, na tarde desta segunda-feira (11), em um treho da BA-084, na entrada da cidade de Coração de Maria, a cerca de 111km de Salvador.

De acordo com informações passadas ao g1 Bahia pelo tenente da Polícia Militar Rodrigo Monteiro, as vítimas são funcionárias da empresa Mondial. Elas estavam a caminho da fábrica onde atuam, que fica no município de Conceição de Jacuípe, a cerca de 11km de Coração de Maria, quando a cabine da van foi invadida por um enxame de abelhas.

Com a presença das abelhas, o motorista da van perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo na ribanceira. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações do tenente, dois passageiros foram levados em estado grave para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Os outros nove tiveram escoriações consideradas leves.

